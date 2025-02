Rettungskräfte im Oberharz Aufatmen bei der Feuerwehr Hasselfelde: Stadtrat gibt Grünes Licht für Grundstückskauf

Neue Perspektive nicht nur für Hasselfeldes Feuerwehr: Die Stadt Oberharz am Brocken will in Hasselfelde eine große Gewerbefläche entwickeln und dort gleich mehrere Institutionen ansiedeln.