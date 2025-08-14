weather heiter
  3. Harzer Schmalspurbahnen: Dampflok-Umrüstung wegen hoher Kohle-Preise?

Die Harzer Schmalspurbahnen fahren in die roten Zahlen und müssen ihre beliebten Dampfloks umrüsten. Ohne Landeshilfe steht die Existenz des Wernigeröder Unternehmens in Frage.

Von Jens Schmidt und Johanna Ahlsleben Aktualisiert: 14.08.2025, 19:10
Dampfloks sind zwar im doppelten Sinne die Zugpferde der HSB – aber auch teuer für die defizitäre Bahn. Foto: IMAGO/Krauthöfer

Wernigerode. - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor einer gewaltigen Umstellung. Davon hängt die Existenz des Wernigeröder Unternehmens ab. Es geht um Loks, Kohle, Öl und viel Geld.