Die Harzer Schmalspurbahnen fahren in die roten Zahlen und müssen ihre beliebten Dampfloks umrüsten. Ohne Landeshilfe steht die Existenz des Wernigeröder Unternehmens in Frage.

Keine Kohle mehr: So wollen die Harzer Schmalspurbahnen ihre Dampfloks retten

Dampfloks sind zwar im doppelten Sinne die Zugpferde der HSB – aber auch teuer für die defizitäre Bahn.

Wernigerode. - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor einer gewaltigen Umstellung. Davon hängt die Existenz des Wernigeröder Unternehmens ab. Es geht um Loks, Kohle, Öl und viel Geld.