Tradition unter Kostendruck Keine Kohle mehr: So wollen die Harzer Schmalspurbahnen ihre Dampfloks retten
Die Harzer Schmalspurbahnen fahren in die roten Zahlen und müssen ihre beliebten Dampfloks umrüsten. Ohne Landeshilfe steht die Existenz des Wernigeröder Unternehmens in Frage.
Aktualisiert: 14.08.2025, 19:10
Wernigerode. - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor einer gewaltigen Umstellung. Davon hängt die Existenz des Wernigeröder Unternehmens ab. Es geht um Loks, Kohle, Öl und viel Geld.