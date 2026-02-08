weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Einkaufen im Harz: Ausverkauf trotz schwarzer Zahlen: Wernigeröder Kult-Jeansladen „Kulisse" schließt nach 31 Jahren

Die Regale sind voll, die Kunden treu – dennoch schließt der Wernigeröder Jeansladen „Kulisse“. Wie lange sich Kunden noch mit neuen Hosen eindecken können und wie es mit den anderen Standbeinen von Inhaber Hagen Elmrich weitergeht.

Von Sandra Reulecke 08.02.2026, 10:15
Hagen Elmrich und Maritta Vogeley machen Schluss: Sie schließen den Jeansladen „Kulisse“ in der Wernigeröder Innenstadt.
Hagen Elmrich und Maritta Vogeley machen Schluss: Sie schließen den Jeansladen „Kulisse“ in der Wernigeröder Innenstadt. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Hellblau, dunkelblau, eng oder weit: Seit 31 Jahren ist die „Kulisse“ der Anlaufpunkt in Wernigerode für Jeanskäufer. Gut 2.500 Hosen hat das Geschäft im Brunnenhof auf Lager. Noch. Der Ausverkauf hat begonnen.