Einkaufen im Harz Ausverkauf trotz schwarzer Zahlen: Wernigeröder Kult-Jeansladen „Kulisse“ schließt nach 31 Jahren
Die Regale sind voll, die Kunden treu – dennoch schließt der Wernigeröder Jeansladen „Kulisse“. Wie lange sich Kunden noch mit neuen Hosen eindecken können und wie es mit den anderen Standbeinen von Inhaber Hagen Elmrich weitergeht.
08.02.2026, 10:15
Wernigerode. - Hellblau, dunkelblau, eng oder weit: Seit 31 Jahren ist die „Kulisse“ der Anlaufpunkt in Wernigerode für Jeanskäufer. Gut 2.500 Hosen hat das Geschäft im Brunnenhof auf Lager. Noch. Der Ausverkauf hat begonnen.