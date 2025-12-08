Der Wernigeröder Hauptbahnhof sorgt für Empörung: Anwohner und Reisende klagen über Dreck, illegale Böller und Vandalismus. Wie reagiert die Deutsche Bahn auf die heftige Kritik an ihrem Gebäude?

Von wegen Harz-Idylle: Heftige Kritik über Zustände am Wernigeröder Hauptbahnhof

Tagsüber mutet der Wernigeröder Hauptbahnhof beinahe idyllisch an. Doch abends und nachts, kritisieren Anwohner, werde er zu einem sozialen Brennpunkt.

Wernigerode - Die Beschwerden über den Wernigeröder Hauptbahnhof reißen nicht ab: Anwohner und Eltern berichteten, dass er sich zu einem sozialen Brennpunkt entwickle: Vandalismus, Drogenkonsum, Lärm. Schilderungen, die auf Facebook Wellen schlagen. Auf der Seite der Harzer Volksstimme schildern weitere Betroffene ihre Erlebnisse.