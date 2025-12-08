weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Vandalismus und Drogenkonsum: Von wegen Harz-Idylle: Heftige Kritik über Zustände am Wernigeröder Hauptbahnhof

Der Wernigeröder Hauptbahnhof sorgt für Empörung: Anwohner und Reisende klagen über Dreck, illegale Böller und Vandalismus. Wie reagiert die Deutsche Bahn auf die heftige Kritik an ihrem Gebäude?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 08.12.2025, 16:19
Tagsüber mutet der Wernigeröder Hauptbahnhof beinahe idyllisch an. Doch abends und nachts, kritisieren Anwohner, werde er zu einem sozialen Brennpunkt.
Tagsüber mutet der Wernigeröder Hauptbahnhof beinahe idyllisch an. Doch abends und nachts, kritisieren Anwohner, werde er zu einem sozialen Brennpunkt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode - Die Beschwerden über den Wernigeröder Hauptbahnhof reißen nicht ab: Anwohner und Eltern berichteten, dass er sich zu einem sozialen Brennpunkt entwickle: Vandalismus, Drogenkonsum, Lärm. Schilderungen, die auf Facebook Wellen schlagen. Auf der Seite der Harzer Volksstimme schildern weitere Betroffene ihre Erlebnisse.