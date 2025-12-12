Antiquitäten als Weihnachtsgeschenk? Der „Bares für Rares“-Händler Friedrich Häusser verrät, welche geschichtsträchtigen Schätze in seinem Wernigeröder Geschäft besonders gefragt sind, wer sie kauft und wer sie loswerden möchte.

„Bares für Rares“-Händler verrät: Diese Antiquitäten sind zu Weihnachten besonders gefragt

Friedrich Häusser – bekannt aus der TV-Show „Bares für Rares“ – und sein Sohn Henrik führen seit April 2025 ein Antiquitäten-Geschäft in Wernigerode.

Wernigerode. - So klein der Laden ist, so viel gibt es darin zu entdecken: Gemälde aus unterschiedlichen Epochen zieren die Wände, dazwischen hängen goldene Kerzenleuchter. In den Vitrinen und auf den Polstermöbeln glitzern Armreifen neben Sammeltassen. Jedes einzelne Stück in Friedrich Häussers Wernigeröder Geschäft hat eine Geschichte zu erzählen.