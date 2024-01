Am Montag, 8. Januar, starten die Landwirte bundesweit ihre Protestwoche. Am Mittwoch, 10. Januar, rücken dann die Autobahnen in den Fokus.

Harzkreis. - Die Landwirte starten am Montag, 8. Januar, bundesweit ihre Aktionswoche, um gegen den Wegfall von Subventionen zu protestieren. Neben einer Sternfahrt, die gegen 7 Uhr in Wernigerode beginnen soll, ist ab 15 Uhr in Blankenburg ein Autokorso offiziell angemeldet. Diese beiden Aktionen sind jedoch erst der Anfang einer Protestwoche, in der auch von Generalstreik die Rede ist.