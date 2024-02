Heudeber. - Landwirt Wolfgang Tschoepe aus Heudeber ist stinksauer. „Inzwischen wurde am Rande meiner Felder zum dritten Mal binnen weniger Tage illegal Bauschutt abgekippt“, schimpfte er und hat Ortsbürgermeister Hartmut Busch (parteilos) und das Ordnungsamt der Gemeinde Nordharz davon in Kenntnis gesetzt.

Die beiden ersten Abfallhaufen hatte Tschoepe schon vor etwa 14 Tagen entdeckt. Sie waren an einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Heudeber direkt nebeneinander abgekippt worden. Offensichtlich handelte es sich um Abrissmaterial im Zusammenhang mit einer Wohnungssanierung. Am Sonntag (25. Februar) wurde – mit hoher Wahrscheinlichkeit am helllichten Tag – in unmittelbarer Nähe der beiden bisherigen Haufen auch noch eine dritte Müllfuhre abgekippt.

Hinweise kamen von Bekannten

„Ein Bekannter war vormittags dort entlanggefahren und hatte nichts bemerkt. Am Abend bekam ich dann von einem anderen Mann den Hinweis auf den dritten Müllhaufen. Ich habe dann gestern meine Anzeige im Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung erweitert“, sagt Landwirt Wolfgang Tschoepe.

Carola Wiedenbach, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes bestätigte den Eingang und informierte, dass der Sachverhalt bereits an die Harzer Kreisverwaltung weitergegeben wurde. Diese sei für derartige Delikte zuständig.

Von dieser Behörde hängt es nun ab, wie der Sachverhalt weiter verfolgt wird. Neben einem Ordnungsstrafverfahren könnte es auch ein „richtiges“ Strafverfahren geben. Denn die illegalen Entsorger haben nicht nur drei Ladungen Bauschutt und Tapeziermüll in der Heudeberaner Feldflur abgeladen.

Viele Spuren gesichert - auch Dokumente

Im Zuge der ersten Prüfungen vor Ort haben der Landeigentümer und seine Helfer auch eine Menge Dokumente gefunden, die derzeit noch reine Indizien sind, allerdings das Potenzial haben, später zu handfesten Beweisen in einem Ermittlungsverfahren zu werden. Diese Dinge wurden gesammelt und zunächst in der Nordharzer Gemeindeverwaltung abgegeben. Sie werden nun weiter an die ermittelnden Mitarbeiter beim Landkreis und möglicherweise sogar der Polizei übergeben.

Für die Verursacher, die offenbar Kosten einer regulären Müllentsorgung sparen wollten, könnten die Fahrten nach Heudeber nicht nur ein rechtliches, sondern auch sehr teures Ende nehmen. Die Spuren, so waren sich alle am Dienstag (27. Februar) am Tatort einig, führen jedenfalls in einen Nachbar-Altkreis. Details wurden noch nicht bekanntgegeben.