Monatelanger Baustellenfrust im Mühlental endet endlich: Die Stadtwerke Wernigerode geben die Bundesstraße 244 wieder frei. Was hinter den Verzögerungen steckt.

Baustelle endlich beendet: Warum Sperrung auf B244 in Wernigerode viel länger dauerte als geplant

Den ganzen Sommer über mussten Autofahrer zwischen Wernigerode und Elbingerode an einer Baustellenampel auf der Bundesstraße 244 im Mühlental warten.

Wernigerode. - Ursprünglich sollte diese Baustelle in Wernigerode nur bis Ende Juni 2025 dauern. Doch Autofahrer und Anwohner beschweren sich seit Anfang September immer noch über eine halbseitige Sperrung samt Ampeln auf der Bundesstraße 244 im Mühlental.