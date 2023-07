Altstadtkreisel Wernigerode: Freigabe am Freitag kurzfristig abgeblasen

Autofahrer in Wernigerode brauchen weiter Geduld. Die Freigabe des Altstadtkreisels verzögert sich.

Wernigerode - Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Wernigerode: Am Freitag sollte der Altstadtkreisel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch bei den Bauarbeiten an der unterirdischen Ampelkreuzung gibt es erneute Verzögerungen.