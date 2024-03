Die Sanierung der L 100 in Hasserode zieht sich. 2022 wurde der dritte Bauabschnitt beendet, der vierte steht noch immer aus. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Baustelle L 100 in Wernigerode: Wann Bauarbeiten an letzten Abschnitt starten

Die L 100 in Wernigerode gilt als wichtige Verkehrsader durch Hasserode und in Richtung Oberharz.

Wernigerode. - Die L 100 in Hasserode – also die Friedrichstraße und die Amtsfeldstraße - verbindet Wernigerode mit den Touristen- und Wanderregionen Schierke und dem Oberharz. Die Landesstraße gilt als eine der wichtigsten Verkehrsadern der Harzstadt.

Stückchenweise ist die Straße in den letzten Jahrzehnten ausgebaut worden. Auf die Sanierung des letzten Abschnittes warten die Wernigeröder bislang. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Im Wernigeröder Rathaus laufen die Vorbereitungen für den Abschnitt zwischen Bahnübergang und Ortsausgang auf Hochtouren. Der Straßenausbau samt der Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsleitungen im Untergrund ist ein Gemeinschaftsprojekt von Land, Stadt, Wasser- und Abwasserverband und Stadtwerken. Auch die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) ist diesmal mit im Boot.

L 100 in Wernigerode: Bauarabeiten starten Anfang 2025

„Unser großes Ziel ist es, die Straße 2025 und 2026 auszubauen“, sagt Wernigerodes Baudezernent Immo Kramer gegenüber der Redaktion. Die Stadt sei unter anderem mit den Geh- und Radwegen dabei.

Der etwa einen Kilometer lange Abschnitt soll in zwei Etappen saniert werden, so Kramer weiter. Die Arbeiten für die erste Etappe seien ab März 2025 vorgesehen. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten Ende 2026 abgeschlossen sein. Voraussetzung für den Baustart Anfang 2025 sei, dass die für 2024 vorgesehenen Arbeiten in der Bachstraße bis dahin abgeschlossen sind. „Wir brauchen sie als Umleitungsstrecke.“

Das sei ein „sehr enger Zeitplan“, so der Dezernent. „Aber wir wollen nicht noch mehr Zeit ins Land gehen lassen.“

Bahnübergang der HSB ist Heruasforderung bei Bauarbeiten an L 100 in Wernigerode

Seit 2003 wurde immer wieder entlang der L 100 zwischen Westerntor und Ortsausgang gebaut. Zwischen den einzelnen Bauetappen lagen teilweise bis zu zehn Jahre. Mehr als ein Jahr ist seit der Freigabe des dritten Bauabschnittes vergangen.

Der letzte Abschnitt, der nun in Angriff genommen werden soll, ist der kniffligste. Die größte Herausforderung sei der Bereich rund um den Bahnübergang, der mitten auf der Strecke liegt.

Die 80 Meter bis zu den Gleisen waren eigentlich für die dritte Bauetappe vorgesehen. Die Verantwortlichen hatten sich aber umentschieden und diesen Bereich für später eingetaktet, um ausreichend Zeit für alle notwendigen Absprachen zu haben. Unter anderem muss der Sicherheitsabstand zwischen Baufahrzeugen und Schmalspurbahn sichergestellt sein. Zudem ist es wichtig, die Zuwegung zum benachbarten Hasenwinkel offenzuhalten.

Ortseingang Wernigerode wird nach Straßenausbau der L 100 attraktiver gestaltet

„Wir haben die Zeit intensiv genutzt, um die Vorbereitungen mit allen Partnern zu treffen“, so Immo Kramer.

Übrigens: Im Anschluss an den Straßenausbau soll ein Teil des Floßplatzes kurz vor dem Ortsausgang verschönert werden. „Wir haben da ganz viele Ideen, sind aber noch ganz am Anfang, was die Planungen angeht“, verrät Kramer.

Die parkähnliche Grünfläche mit den Bäumen vor dem Bahnhof Hasserode soll in jedem Fall erhalten bleiben, der ganze Bereich aber attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig sollen dort neue Stellflächen geschaffen werden – als Ersatz für die, die beim FC Einheit durch die Straßensanierung dann wegfallen.