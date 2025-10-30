Sperrung in Benneckenstein Verzögerung bei Baustelle im Oberharz: Wie lange Autofahrer mit Umleitung rechnen müssen
Die Baustelle am Töpfermarkt im Harz-Stadt Benneckenstein kann nicht - wie geplant - 2025 beendet werden. Was der Grund für die Verzögerung ist und wann Autofahrer jetzt wissen müssen.
Aktualisiert: 30.10.2025, 10:24
Benneckenstein. - Was einige Benneckensteiner bereits befürchtet hatten, steht nun offiziell fest: Die Großbaustelle am Töpfermarkt in der Oberharzer Stadt wird nicht wie zuvor angekündigt bis Ende 2025 fertig werden. Die Bauarbeiten liegen nicht mehr im Zeitplan.