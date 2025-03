Der Oberharz bietet viele Möglichkeiten zum Wandern – so auch in Rübeland. Ein Weg führt zum Beispiel zu einem Pavillon, von dem Wanderer einen wundervollen Blick über den kleinen Ort genießen können.

Vom Pavillon Hoher Kleef in Rübeland haben Wanderer eine fanstastische Aussicht über den Harz-Ort Rübeland.

Rübeland. - Es ist ein Aufstieg, der sich lohnt. Der Weg hoch zum Aussichtspavillon Hoher Kleef in Rübeland. Von dort haben Wanderer eine fantastische Aussicht über den Oberharz-Ort und weit darüber hinaus.

Die Felsformation ist durch den auf ihr errichteten Aussichtspavillon bereits von Weitem zu erkennen. Dorthin gelangen können Wanderer, wenn sie von Rübeland aus starten, am besten vom Parkplatz an der Hermannshöhle. Dort geht in Richtung Susenburg ein schmaler beschilderter Pfad den Hang hinauf, welcher zum Aussichtspavillon führt.

Der Hohe Kleef besteht primär aus dem sogenannten devonischen Riffkalkstein und erhebt sich mit einer Höhe von 442 Metern über Normalnull. Und neben der tollen Aussicht, die sich einem am Pavillon bietet, gibt es noch einen weiteren Grund, den Weg auf sich zu nehmen: An dem beliebten Ausflugsziel befindet sich auch eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel mit der Nummer 88.