Das Eiscafé Hartmann in Hasselfelde ist bei Einwohnern des Oberharz-Städtchens und Gästen von außerhalb beliebt. Nun hat sich Betreiberin Renate Hartmann in den Ruhestand verabschiedet. So geht es mit dem Geschäft weiter.

Von Matthias Distler 03.01.2026, 14:30
Antje Cajus (links) mit ihrer Mutter Renate Hartmann vor dem Eiscafé Hartmann in Hasselfelde.
Antje Cajus (links) mit ihrer Mutter Renate Hartmann vor dem Eiscafé Hartmann in Hasselfelde. Foto: Eiscafé Hartmann

Hasselfelde. - Einst mit dem Straßenverkauf begonnen, ist das Eiscafé Hartmann seit der Eröffnung 1982 aus dem Stadtbild Hasselfeldes nicht mehr wegzudenken. Zum Jahresende 2025 hat Betreiberin Renate Hartmann jedoch aufgehört.