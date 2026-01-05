Im zurückliegenden Jahr hatte die Gemeinde Biederitz mit etlichen Herausforderungen zu kämpfen. Doch darüber hinaus gab es auch Geschichten, die Mut machen.

Ungewisser Neustart: Fünf Menschen aus Biederitz, die Mut für das Jahr 2026 machen

Durch den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder, hat der Friedhofsverein in Biederitz der örtlichen Gedenkstätte einen frischen Anstrich verpasst.

Biederitz. - Im Strudel der täglichen Nachrichten gehen die mutmachenden Geschichten häufig unter. Doch auch die gab es im vergangenen Jahr in der Gemeinde Biederitz. Über fünf Persönlichkeiten, die allen Grund geben, zuversichtlich in das Jahr 2026 zu starten.