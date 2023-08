Stefanie Riefenstahl, Initiatorin und Vereinsvorsitzende von „Steffi gives hope“ beim Flohmarkt in ihrem Garten.

Ilsenburg - Eigentlich ungeplant, doch von der Aktualität getrieben, hat die Ilsenburgerin Stefanie Riefenstahl mit ihrem Verein „Steffi gives hope“ einen Flohmarkt auf ihrem Grundstück in der Straße Vogelgesang veranstaltet. Am Sonnabend zwischen 9 und 18 Uhr war der Markt geöffnet und erfreute sich nach Worten der Ausrichtenden einer großen Resonanz.

„Schon kurz nach der Eröffnung waren die ersten Besucher hier. Viele fanden in unseren Angeboten etwas Passendes. Wer nichts fand, spendete etwas Bargeld, und schnell war das eigentliche Ziel des Flohmarktes erreicht“, berichtete Stefanie Riefenstahl schon kurz nach der Mittagszeit.

Das Hauptziel bestand darin, für eine junge Mutter und deren erst kürzlich geborenes Mädchen mit Namen Hope (Hoffnung) Betten zu beschaffen. Da diese von den Helfern des Vereins direkt in Kenia gekauft werden, wurde in Ilsenburg dafür das Geld gesammelt. Und das kam schnell zusammen.

Neue Patin gefunden

Und noch eine Überraschung gab es für Stefanie Riefenstahl und ihr Team. Eine Ilsenburgerin erklärte sich am Sonnabend bereit, für einen Jungen namens Abraham die Patenschaft zu übernehmen. „Das war wieder ein wichtiger Schritt für uns, denn jetzt fehlen und von unseren zurzeit 19 betreuten Kindern und Jugendlichen nur noch für sechs Kinder direkte Paten“, sagt die Initiatorin und Vereinschefin, die mit großer Freude registriert, dass ihre Hilfsinitiative immer mehr Menschen anspricht und so die Möglichkeit der direkten Hilfe verbessert.

So sorgt die Initiative dafür, dass die von „Steffi gives hope“ betreuten Kinder zur Schule gehen können. Zudem werden Arztkosten übernommen, und es wurden auch schon medizinisch nötige Hilfsmittel und Therapien bezahlt, da einige der Kinder mit Beeinträchtigungen auf die Welt gekommen sind.

Stefanie Riefenstahl nutzte am Sonnabend die Gelegenheit, sich nicht nur bei den Besuchern des Flohmarktes zu bedanken, sondern auch bei den Sachspendern, die mit ihren Gaben dazu beitragen, dass ein solcher Flohmarkt überhaupt auf die Beine gestellt werden kann. Spenden gingen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ein. Der Flohmarkt vom Sonnabend erbrachte eine Spendensumme von 439,13 Euro, wurde am Abend informiert.