Die Hassseröder Brauerei in Wernigerode mit ihrer 140-jährigen Geschichte gehört seit einigen Jahren zur weltweit größten Brauereigruppe Anheuser-Busch Inbev. Foto: Matthias Bein/dpa

Erleichterung in der Hasseröder Brauerei in Wernigerode: Der Mutterkonzern Anheuser-Busch InBev will doch am Harzer Bier festhalten.

Wernigerode l Die Bierbrauer bei Hasseröder strahlen mit der Sonne um die Wette. Der Brauereibetrieb in Wernigerode wird nicht verkauft. Das wurde den rund 220 Mitarbeitern am Mittwochmittag offiziell von der Konzernleitung mitgeteilt. Damit hat der Bierriese Anheuser-Busch InBev die mehr als ein Jahr andauernde Hängepartie endlich beendet. Der Verkaufsverzicht betrifft auch die in Issum beheimatete Diebels-Brauerei. Als Grund teilte Anheuser-Busch InBev eine Neuausrichtung der Strategie für sein Deutschlandgeschäft mit. Daher hat sich das Unternehmen entschieden, die Marken Hasseröder und Diebels und die zugehörigen Brauereien in Wernigerode und Issum nicht zu verkaufen. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Gespräche mit allen Interessenten beendet. „Unsere Strategie für Deutschland hat sich weiterentwickelt. Daher werden Hasseröder und Diebels in Zukunft eine neu definierte Rolle in unserem Portfolio spielen", so Florian Weins, Deutschland-Chef von Anheuser-Busch InBev. Katerstimmung herrschte bei Hasseröder vor allem seit Sommer 2018, als der Verkauf von Hasseröder an den Finanzinvestor Daniel Deistler, Chef der Beteiligungsfirma CK Corporate Finance, geplatzt war. Anheuser-Busch Inbev wollte Hasseröder und Diebels im Paket wegen gesunkener Absatzzahlen verkaufen.

