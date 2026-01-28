Mehr als 3.000 Temposünder und Tausende Falschparker: Das Wernigeröder Ordnungsamt zieht Bilanz für das Jahr 2025. Welche Verstöße wurden besonders häufig begangen – und wo sind die meisten Raser unterwegs?

Blitzer und Knöllchen in Wernigerode: In diesen Straßen werden die meisten Verkehrssünder erwischt

Parkscheibe vergessen, die Zeit auf dem Parkschein überschritten, unerlaubt einen Anwohnerparkplatz genutzt: In Wernigerode wurden 2025 mehr als 16.720 Knöllchen verteilt.

Wernigerode. - Erwischt! Tausende Verkehrssünder sind dem Team des Wernigeröder Ordnungsamtes 2025 ins Netz gegangen. Aber wo wird besonders oft falsch geparkt? Und in welchen Straßen sollte der Tacho vorsorglich genau im Blick behalten werden?