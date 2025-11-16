weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Medizinische Versorgung: Salus bereitet in Havelberg Praxisräume für Sprechstunden vor

Medizinische Versorgung Salus bereitet in Havelberg Praxisräume für Sprechstunden vor

Gut fünf Jahre nach der Schließung des Krankenhauses gibt es Neues für Havelberg.

Von Andrea Schröder 16.11.2025, 17:21
Seit Jahren kämpft Pro Krankenhaus für eine bessere Gesundheitsversorgung in Havelberg. Am 22. November 2025 sind Unterstützer wieder auf dem Domplatz willkommen.
Seit Jahren kämpft Pro Krankenhaus für eine bessere Gesundheitsversorgung in Havelberg. Am 22. November 2025 sind Unterstützer wieder auf dem Domplatz willkommen. Foto: Pro Krankenhaus

Havelberg. - Die Mitglieder von Pro Krankenhaus Havelberg bereiten gerade für den kommenden Sonnabend, 22. November 2025, eine nächste Infoveranstaltung am Dom vor. Außerdem haben sie für die Woche darauf den Geschäftsführer der landeseigenen Krankenhausgesellschaft Salus ins Rathaus eingeladen, um über den Stand der Vorbereitungen für ein Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Neuigkeiten zu erfahren.