Gut fünf Jahre nach der Schließung des Krankenhauses gibt es Neues für Havelberg.

Seit Jahren kämpft Pro Krankenhaus für eine bessere Gesundheitsversorgung in Havelberg. Am 22. November 2025 sind Unterstützer wieder auf dem Domplatz willkommen.

Havelberg. - Die Mitglieder von Pro Krankenhaus Havelberg bereiten gerade für den kommenden Sonnabend, 22. November 2025, eine nächste Infoveranstaltung am Dom vor. Außerdem haben sie für die Woche darauf den Geschäftsführer der landeseigenen Krankenhausgesellschaft Salus ins Rathaus eingeladen, um über den Stand der Vorbereitungen für ein Medizinisches Versorgungszentrum MVZ Neuigkeiten zu erfahren.