Es ist entschieden. Magdeburg bekommt ein neues, einzigartiges Denkmal, das die Geschichte der Stadt in der City erlebbar macht. Drei völlig unterschiedliche Konzepte standen zur Wahl. Welches hat die Jury überzeugt – und warum?

Die Entscheidung ist gefallen! Das ist das neue Denkmal für Magdeburgs Innenstadt

Auf dem Johannisberg entsteht ein besonderes Wahrzeichen für Magdeburg. Es soll 1.200 Jahre Stadtgeschichte in 12 Epochen sichtbar machen. Drei Konzepte standen zur Auswahl. Jetzt steht fest, welches realisiert wird.

Magdeburg. - Magdeburg bekommt eine neue Sehenswürdigkeit – und zwar eine, die nicht nur betrachtet, sondern erlebt werden kann. Jetzt steht fest, welches Denkmal künftig in der City entstehen soll: auf der Wiese zwischen Johanniskirche und Strombrücke. Drei Entwürfe hatten es ins Finale geschafft, doch am Ende überzeugte jenes Konzept, das Geschichte, Moderne und die Bürger-Beteiligung miteinander kann.