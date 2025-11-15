Jury verkündet das „Auge der Geschichte“ Die Entscheidung ist gefallen! Das ist das neue Denkmal für Magdeburgs Innenstadt
Es ist entschieden. Magdeburg bekommt ein neues, einzigartiges Denkmal, das die Geschichte der Stadt in der City erlebbar macht. Drei völlig unterschiedliche Konzepte standen zur Wahl. Welches hat die Jury überzeugt – und warum?
Aktualisiert: 16.11.2025, 17:42
Magdeburg. - Magdeburg bekommt eine neue Sehenswürdigkeit – und zwar eine, die nicht nur betrachtet, sondern erlebt werden kann. Jetzt steht fest, welches Denkmal künftig in der City entstehen soll: auf der Wiese zwischen Johanniskirche und Strombrücke. Drei Entwürfe hatten es ins Finale geschafft, doch am Ende überzeugte jenes Konzept, das Geschichte, Moderne und die Bürger-Beteiligung miteinander kann.