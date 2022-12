Brandneue Wagen für drei Feuerwehren in der Stadt Oberharz

Die Stadt Oberharz am Brocken hat an der Feuerwache Benneckenstein drei neue Feuerwehrfahrzeuge offiziell in Betrieb genommen – links das Mehrzweckfahrzeug, das bei der Feuerwehr in Hasselfelde eingesetzt wird, in der Mitte das Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Benneckenstein und rechts der Mannschaftstransportwagen für die Tanner Feuerwehr .

Foto: Katrin Schröder