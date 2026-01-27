Wenig Nachwuchs für Feuerwehr Brandschützer in argen Personalnöten - Freiwillige Feuerwehr im Oberharz sucht Mitstreiter

Moderne Fahrzeuge und eine zeitgemäße Ausrüstung: In dieser Hinsicht ist die Feuerwehr Elbingerode gut ausgestattet. Jedoch mangelt es an Aktiven in der Oberharzer Wehr. Nachwuchs gibt es nur wenig, dabei ist dieser dringend nötig.