Wenig Nachwuchs für Feuerwehr Brandschützer in argen Personalnöten - Freiwillige Feuerwehr im Oberharz sucht Mitstreiter
Moderne Fahrzeuge und eine zeitgemäße Ausrüstung: In dieser Hinsicht ist die Feuerwehr Elbingerode gut ausgestattet. Jedoch mangelt es an Aktiven in der Oberharzer Wehr. Nachwuchs gibt es nur wenig, dabei ist dieser dringend nötig.
27.01.2026, 14:45
Elbingerode. - Das Einsatzjahr 2025 stellte die Freiwillige Feuerwehr Elbingerode vor Herausforderungen, verlief aber insgesamt entspannt. Größere Sorgen bereiten ihr jedoch personelle Engpässe und die Frage, wie die Technik zukünftig dauerhaft besetzt und Einsätze so zuverlässig abgesichert werden können.