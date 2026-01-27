Konzert mit Herz Haldensleben singt für guten Zweck: „Kiepengold-Band“ spendet an Kinderhospiz Magdeburg
Ein voller Saal, laute Stimmen und ein stiller Moment mit großer Bedeutung: Ein Konzertabend entwickelt eine Wirkung, die noch lange nachklingt – und endet mit einer besonderen Übergabe.
27.01.2026, 15:30
Haldensleben/Magdeburg. - Mit Musik, Gemeinschaft und großem Herz startete die „Kiepengold-Band“ ins Jahr 2026. In der Kulturfabrik Haldensleben fand unter dem Motto „Sing mit uns“ die zweite Karaoke-Show im Chor statt, organisiert vom Verein KulturHeimat.