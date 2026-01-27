Ein voller Saal, laute Stimmen und ein stiller Moment mit großer Bedeutung: Ein Konzertabend entwickelt eine Wirkung, die noch lange nachklingt – und endet mit einer besonderen Übergabe.

Haldensleben singt für guten Zweck: „Kiepengold-Band“ spendet an Kinderhospiz Magdeburg

Mit Musik im Herzen und einem Lächeln im Gesicht: Mike Lippmann (v. l.), Jens Volkmann und Ronald Schilling von der „Kiepengold-Band“ überreichen die 500-Euro-Spende im Hut an Franziska Höppner, Leiterin des Kinderhospizes Magdeburg.

Haldensleben/Magdeburg. - Mit Musik, Gemeinschaft und großem Herz startete die „Kiepengold-Band“ ins Jahr 2026. In der Kulturfabrik Haldensleben fand unter dem Motto „Sing mit uns“ die zweite Karaoke-Show im Chor statt, organisiert vom Verein KulturHeimat.