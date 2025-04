Kaum eine Attraktion im Harz lockt so viele Besucher an wie der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode. Zum Saisonstart dürfen sich Gäste nicht nur auf eine Ausstellung mit besonderen Bildern der Region freuen.

Wernigerode/mg. - Das Team des Bürger- und Miniaturenparks Wernigerode hat arbeitsreiche Tage am Ende der Winterpause hinter sich. Pünktlich zum Saisonstart am Sonnabend, 5. April, verwandelt sich die 15 Hektar große Anlage am Dornbergsweg in ein Blütenmeer.

Lesen Sie auch: Kosten-Nutzen-Bilanz: Was bringen Millionen Touristen Wernigerode wirklich?

Rund 6.700 Frühblüher wie Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht, Hornveilchen, Primeln oder Ranunkeln wurden dafür gepflanzt, berichtet Chefgärtnerin Sandra Pech. Dazu steckten ihre Mitarbeiter Tausende Tulpenzwiebeln.

Zur Eröffnung verspricht Parkchef Andreas Meling neben mehr als 40 Veranstaltungen im Jahr den Gästen einige Neuheiten während der 212 Saisontage bis Anfang November - von einem indisch anmutenden Themengarten über Nachwuchs bei den Tieren im Park bis zu einer Tischtennisplatte. Im Schafstall, wo auch Restaurant und Außengastronomie wieder starten, kann bis Sonntag, 15. Juni, eine Ausstellung mit 97 Fotos von Lesern der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung aus dem Harz besichtigt werden: Die diesjährige Schau in der Galerie trägt den Titel „Faszination Licht“.

Auch interessant: Wandern im Harz: Komoot-Expertin verrät ihre Top-5-Tipps für Frühlingstouren in der Region

2024 schlenderten 166.000 Besucher über die Rundwege durch 60 Themengärten und vorbei an Miniaturen bekannter Harzer Sehenswürdigkeiten. Die Modelle sind über den Winter instandgesetzt worden.