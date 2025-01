Eines der beliebtesten Ausflugsziele im Harz ist der Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode. Park-Chef Andreas Meling verrät vor dem Beginn der neuen Saison, auf welche Neuerungen sich die Besucher 2025 freuen dürfen.

Rund 166.000 Gäste besuchten 2024 den Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode - ein neuer Rekord.

Wernigerode/sr. - Mit rund 166.000 Besuchern im Jahr 2024 zählt der Bürger- und Miniaturenpark zu den Besucherlieblingen in Wernigerode. Park-Chef Andreas Meling kündigt im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke Neuerungen für die Saison 2025 an.

Welche Ziele für 2025 haben Sie sich für den Bürger- und Miniaturenpark gesetzt?

Andreas Meling: Wir wollen weiter ein Wohlfühlort für Klein und Groß bleiben – mit spannenden Spielplätzen, blühenden Gärten, erholsamen Rückzugsorten, Plätzen für Gemeinschaft und verbindenden Veranstaltungen.

Andreas Meling ist Wernigerodes Tourismuschef. Foto: Wernigerode Tourismus GmbH

Um dies zu gewährleisten, wollen wir mit kleinen Veränderungen hier und dort die Aufenthaltsqualität im Park verbessern, zum Beispiel einen Themengarten neu gestalten, unsere Miniatur-Gebäude Stück für Stück restaurieren und interaktiv inszenieren oder den Bereich der Zaunwiese mit kleinen Highlights wieder mehr in den Fokus der Besucher rücken.

Jedes Jahr aufs Neue ist es uns ein besonderes Anliegen, auf den Beeten im Eingangsbereich des Parks farbenfrohe Frühblüher- und Staudenarrangements zu kreieren, damit das Auge des Besuchers etwas zum Staunen und Freuen hat.

Welche Herausforderungen sehen Sie?

Man weiß nie, was der Wettergott geplant hat – Regen, Hitze, Sturm, Kälte … All das kann unsere Gästezahlen erheblich beeinflussen, ohne das wir etwas anders machen als im Vorjahr.

Natürlich spielen auch immer wieder die Finanzen eine Rolle. Preissteigerungen sind in jeder Sparte – etwa Betriebs- oder Personalkosten - zu spüren. Das können wir nicht alles mittragen – wollen aber auch die Eintrittspreisspirale nicht unendlich in die Höhe treiben, um den Parkeintritt weiterhin für Jedermann zu ermöglichen. Also sind kreative Lösungen gefragt.

Es ist für mich jedes Mal nach dem Saisonende eine Erleichterung, wenn die Planungen erfüllt werden können. Daher sind wir jedes Jahr sehr dankbar für treue Besucher, die Unterstützung der Stadt und des Landes sowie die kooperative Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.

Welche Wünsche haben Sie für 2025?

Ich wünsche mir, dass dieses filigrane Geflecht aus den verschiedenen Einflussfaktoren wie Wetter, Tourismusaufkommen, wirtschaftliche Situation, Personal, Weltgeschehen, Interesse am Park usw. weiter gut funktioniert und das Gleichgewicht erhalten bleibt. Dazu dürfen sich gern noch ein paar positive Überraschungen ergeben, zum Beispiel eine neue Projektidee, mit der man nicht gerechnet hat, aber die sich im Laufe des kommenden Jahres ergibt und umgesetzt werden kann.