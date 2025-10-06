Nach Leerstand Traum im Harz verwirklicht: Café in Darlingerode von Hannoveranerin eröffnet
In Darlingerode (Ilsenburg) ist der Bäcker, den viele jahrelang kannten, Vergangenheit. Jetzt ist in den Räumlichkeiten ein neuer Backshop zu finden. Die Betreiberin kommt aus Hannover. Wieso sie sich für die Selbstständigkeit im Harz entschied und was an ihrem Café besonders ist.
Aktualisiert: 07.10.2025, 08:34
Darlingerode. - Wer vor der Theke bei Aygül Karacan steht, sieht nicht nur Brötchen, sondern auch viele bunte Törtchen und Puddings. Mit 35 Jahren hat die Hannoveranerin den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und in Darlingerode (Ilsenburg) im Harz ihr Café „Süße Momente“ eröffnet.