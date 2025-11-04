weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Brandmauer-Debatte: CDU diskutiert über Umgang mit AfD und Linken

In Sachsen-Anhalts Union gibt es Diskussionen um die richtige Strategie im Umgang mit AfD und Linken. Fällt die Brandmauer?

Von Michael Bock und Holger Manigk Aktualisiert: 04.11.2025, 16:21
Ulrich Thomas, Landtagsabgeordneter der CDU Sachsen-Anhalt. Foto: Rayk Weber

Magdeburg/Wernigerode. - Der Harzer CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Ulrich Thomas stärkt seinem Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Guido Heuer, den Rücken. Dieser kann sich eine von der Union geführte Minderheitsregierung – also ohne eigene parlamentarische Mehrheit – vorstellen.