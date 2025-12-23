weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Fernsehsendung mit fünf Kandidaten „Das perfekte Dinner“ zurück im Harz: Vox sucht Hobbyköche für TV-Show

Fünf Kandidaten, fünf Menüs, ein Gewinner: „Das perfekte Dinner“ kehrt in den Harz zurück. Wer holt sich die 3.000 Euro Siegprämie? Alles, was Hobbyköche zur Bewerbung für die TV-Show wissen müssen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 23.12.2025, 11:36
Ob im Harz auch Vorspeisen wie diese angerichtet werden, wenn die Kochshow "Das perfekte Dinner" wieder in der Region gedreht wird?
Ob im Harz auch Vorspeisen wie diese angerichtet werden, wenn die Kochshow "Das perfekte Dinner" wieder in der Region gedreht wird? Foto: RTL / ITV Studios Germany

Landkreis Harz. - Hobbyköche im Harz aufgepasst: „Das perfekte Dinner“ kehrt zurück in die Region. Bereits 2017 war die Vox-Fernsehsendung zu Gast in der Gegend unterm Brocken. Nun wird die Nachfolgerin von Elke aus Harzgerode gesucht, die damals gewann.