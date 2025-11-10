Kurioser Diebstahl in Wernigerode: Das Futterhaus vermisst sein Maskottchen. Die auffällige gelbe Hundefigur wurde vom Parkplatz des Heimtiermarkts gestohlen – trotz Sicherung. Wie das Team seinen Liebling nun zurückbekommen möchte.

So sieht die gesuchte gelbe Hundefigur aus, die das Futterhaus-Team in Wernigerode vermisst.

Wernigerode. - Das Team von Das Futterhaus in Wernigerode hat am Montagmorgen, 10. November, einen Schock erlebt: Das Wahrzeichen des Marktes für Heimtierbedarf - ein großer gelber Hund - ist verschwunden. Die Figur begrüßte Kunden an der Einfahrt zum Parkplatz an der Otto-von-Guericke-Straße.