Kurioser Diebstahl in Wernigerode: Das Futterhaus vermisst sein Maskottchen. Die auffällige gelbe Hundefigur wurde vom Parkplatz des Heimtiermarkts gestohlen – trotz Sicherung. Wie das Team seinen Liebling nun zurückbekommen möchte.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 11.11.2025, 11:04
So sieht die gesuchte gelbe Hundefigur aus, die das Futterhaus-Team in Wernigerode vermisst.
So sieht die gesuchte gelbe Hundefigur aus, die das Futterhaus-Team in Wernigerode vermisst. Foto: Das Futterhaus Wernigerode

Wernigerode. - Das Team von Das Futterhaus in Wernigerode hat am Montagmorgen, 10. November, einen Schock erlebt: Das Wahrzeichen des Marktes für Heimtierbedarf - ein großer gelber Hund - ist verschwunden. Die Figur begrüßte Kunden an der Einfahrt zum Parkplatz an der Otto-von-Guericke-Straße.