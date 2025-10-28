Ein idyllischer Wanderparkplatz bei Wernigerode, ein verschwundener Automat – und mindestens 8.000 Euro Schaden: Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls nach einem Gaunerstück im Harz.

An dieser Stelle an einem Wanderparkplatz bei Wernigerode ist ein ganzer Parkscheinautomat gestohlen worden.

Wernigerode. - Zu Vandalismusschäden und Sprengungen an Parkscheinautomaten kommt es in Wernigerode immer wieder. Diesmal haben dreiste Diebe an einem beliebten Wanderparkplatz zugeschlagen - und gleich den kompletten Metallkasten gestohlen.