Polizei ermittelt im Harz Dreister Diebstahl bei Wernigerode: Ganzer Parkscheinautomat am Wanderparkplatz geklaut
Ein idyllischer Wanderparkplatz bei Wernigerode, ein verschwundener Automat – und mindestens 8.000 Euro Schaden: Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls nach einem Gaunerstück im Harz.
28.10.2025, 16:15
Wernigerode. - Zu Vandalismusschäden und Sprengungen an Parkscheinautomaten kommt es in Wernigerode immer wieder. Diesmal haben dreiste Diebe an einem beliebten Wanderparkplatz zugeschlagen - und gleich den kompletten Metallkasten gestohlen.