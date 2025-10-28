weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Polizei ermittelt im Harz: Dreister Diebstahl bei Wernigerode: Ganzer Parkscheinautomat am Wanderparkplatz geklaut

Polizei ermittelt im Harz Dreister Diebstahl bei Wernigerode: Ganzer Parkscheinautomat am Wanderparkplatz geklaut

Ein idyllischer Wanderparkplatz bei Wernigerode, ein verschwundener Automat – und mindestens 8.000 Euro Schaden: Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls nach einem Gaunerstück im Harz.

Von Holger Manigk 28.10.2025, 16:15
An dieser Stelle an einem Wanderparkplatz bei Wernigerode ist ein ganzer Parkscheinautomat gestohlen worden.
An dieser Stelle an einem Wanderparkplatz bei Wernigerode ist ein ganzer Parkscheinautomat gestohlen worden. Foto: Polizeirevier Harz

Wernigerode. - Zu Vandalismusschäden und Sprengungen an Parkscheinautomaten kommt es in Wernigerode immer wieder. Diesmal haben dreiste Diebe an einem beliebten Wanderparkplatz zugeschlagen - und gleich den kompletten Metallkasten gestohlen.