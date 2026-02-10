Liveticker
Gedenken an Rudolf Nüchterlein Ehrung für Wernigerodes Nachtwächter: Proteste gegen Entscheidung der Stadt
Keine Straße, keine Plakette: Die Wernigeröder Stadtverwaltung lehnt eine posthume Ehrung für den beliebten Nachtwächter Rudolf Nüchterlein ab. Dagegen regt sich Protest – auch über die Grenzen der Harzstadt hinaus.
10.02.2026, 11:00
Wernigerode. - Mit dieser Antwort gibt sich Andreas Vogt nicht zufrieden. Er regte an, seinen langjährigen Freund, den über die Wernigeröder Stadtgrenzen hinaus bekannten Nachtwächter Rudolf Nüchterlein, posthum zu ehren. Sein Vorschlag: Eine Straße, eine Gasse oder ein Platz soll nach dem Heimatkundler benannt oder eine Gedenkplakette angebracht werden. Doch das lehnte die Stadtverwaltung ab.