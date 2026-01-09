Das traditionelle Schlittenhunderennen in Pullman City in Hasselfelde findet am 10. und 11. Januar 2026 statt. Welche Hunderassen mitmachen dürfen und wie viele Starter an dem Rennen teilnehmen werden.

Ein Hauch von Alaska: 26. Auflage von Schlittenhunderennen in Pullman City Harz

Am Wochenende des 10. und 11. Januars 2026 findet die 26. Auflage des Pullman City Quest statt.

Hasselfelde. - Traditionell verabschiedet sich die Westernstadt Pullman City Harz mit einem Schlittenhunderennen in die Winterpause. Der Pullman City Quest, die letzte Veranstaltung der Saison, zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an, die einen kleinen Hauch von Alaska erleben und spannende Wettkämpfe direkt am Streckenrand bestaunen können.