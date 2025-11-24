Ausflugstipps im Harz Wernigerode im Advent: Sieben Geheimtipps abseits des Weihnachtsmarkt-Massentrubels
Wernigerode ist für seinen Weihnachtsmarkt berühmt. Doch auch jenseits der großen Plätze wird Vorfreude geweckt. Mehrere Höfe und sogar Vorgärten sind echte Geheimtipps in der Adventszeit.
Aktualisiert: 24.11.2025, 15:56
Wernigerode. - Adventsstimmung kommt in Wernigerode nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt auf. Abseits des Massentrubels locken ganz individuell gestaltete Höfe zum Verweilen, Schlemmen und Bummeln.