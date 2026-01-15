Deutsches Rotes Kreuz verzweifelt „Eine einzige Katastrophe“: Verschlossene Container für Altkleider in Wernigerode mit Lumpen zugemüllt

Die Altkleider-Container des DRK in Wernigerode sind dicht – doch die Lumpenberge wachsen weiter. Wie will das Rote Kreuz dieses Chaos jetzt stoppen?