Wernigerode fiebert dem Stadtderby entgegen: Wenn Einheit II auf Germania trifft, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige. Was Fans rund um den Kracher in der Fußball-Landesklasse wissen müssen.

Am Samstag, 23. März, findet das Stadtderby zwischen Einheit Wernigerode und Germania Wernigerode im Mannsberg-Stadion statt.

Wernigerode. - In der Fußball-Landesklasse steht am Samstag, 20. September, das Wernigeröder Stadtderby an: Die Zweitvertretung des FC Einheit empfängt um 15 Uhr den SV Germania zum ersten Pflichtspielduell seit 2015. Rund um die Partie, zu der die Gastgeber mit mindestens 500 Zuschauern im Stadion am Mannsberg rechnen, müssen sich Besucher auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen einstellen.