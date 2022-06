Eiscafé „Naschkätzchen“ in Elbingerode hat ein Herz für Kinder

Bei ihm bekommt jeder Besucher leuchtende Augen. Seit 40 Jahren betreibt Klaus Fischer sein Eiscafé „Naschkätzchen“ in Elbingerode – auch am heutigen Kindertag.

Matti Deicke kommt gern mit seiner Oma Petra Kohlrusch in das Eiscafé "Naschkätzchen" in Elbingerode. Dort bekommt er von Klaus Fischer ein Eis.

Elbingerode - Der 1. Juni ist für viele ein besonderer Tag. Am Kindertag freuen sich Mädchen und Jungen über Geschenke, Überraschungen und Leckereien – zum Beispiel über ein Eis von Klaus Fischer. Er erinnert sich am heutigen Mittwoch an seine Anfänge: Vor 40 Jahren hat er sein Eiscafé „Naschkätzchen“ in Elbingerode eröffnet.