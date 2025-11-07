weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Hunderte Kommentare bei Facebook Ende der Brandmauer zur AfD im Harz? CDU-Vorstoß bringt Wernigerode zum Kochen

CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann fordert erneut ein Ende der Brandmauer zur AfD – und entfacht damit eine hitzige Debatte in Wernigerode. Zwischen Empörung und Zustimmung melden sich auf Facebook hunderte Bürger zu Wort.

Von Holger Manigk 07.11.2025, 06:15
Sollte die CDU mit der AfD zusammenarbeiten? Um den Unvereinbarkeitsbeschluss ist im Harz eine heiße Debatte entbrannt.
Wernigerode. - Mit der Forderung nach einem Ende der Brandmauer zur AfD hat CDU-Politiker Matthias Winkelmann für viel Empörung gesorgt. Genauso erntet der Fraktionschef der Christdemokraten im Wernigeröder Stadtrat für den Vorstoß jede Menge Zuspruch. Nun ist eine hitzige Debatte entbrannt.