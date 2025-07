Ausbau von Windparks und Photovoltaik Energieminister Willingmann über Windkraft im Harz: „Einwände sind an den Haaren herbeigezogen“

Sachsen-Anhalts Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD) will Gemeinden direkt vom Bau neuer Windparks und Photovoltaik-Anlagen profitieren lassen. Wie der Harzer seinen Heimat-Landkreis bei der Energiewende sieht und was er auf lautstarke Kritik an Windkraft-Projekten entgegnet.