Sensation für Fans historischer Technik: Seit den 1960er Jahren galt diese Feldbahn-Dampflok als verschollen – jetzt steht sie im Fahrzeugmuseum Benneckenstein im Harz. Experten vermuten: Es ist die weltweit letzte erhaltene Maschine dieser Art.

Verschollen geglaubt – jetzt in Benneckenstein im Harz: Einzigartige Feldbahn-Dampflok von 1935

Diese Lok aus dem Jahr 1935 steht nun in Benneckenstein. Sie soll die letzte erhaltene Maschine ihrer Art sein.

Benneckenstein. - Seit den 1960er Jahren sei bekannt, dass es irgendwo in Deutschland eine Feldbahn dieser Art noch gebe. Aber jahrzehntelang „galt sie als verschollen“, berichtet Mario Tänzer vom Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Nun konnte sich das Museumsteam die – wahrscheinlich weltweit letzte erhaltene – Maschine dieser Art sichern. Und es ist nicht die einzige Neuheit.