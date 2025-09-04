weather regenschauer
Die diesjährige Laurentiade wird in Benneckenstein vom 6. bis 7. September gefeiert. Gäste können sich unter anderem auf Live-Musik, Feuerwerk und das beliebte Bootsrennen auf dem Gondelteich freuen.

Von Matthias Distler 04.09.2025, 18:00
Das Bootsrennen zählt sicherlich auch in diesem Jahr zu den Höhepunkten der Laurentiade in Benneckenstein. Archivfoto: Jürgen Kohlrausch

Benneckenstein. - Die diesjährige Laurentiade in Benneckenstein steht kurz bevor: Gleich an zwei Tagen findet die Veranstaltung statt. Das Fest wird vom 6. bis 7. September im Wilhelm-Schmidt-Park und in der Kirche St. Laurentius gefeiert.