Zweitägige Feier in Benneckenstein Fest im Harz: Laurentiade mit Bootsrennen und Konzert
Die diesjährige Laurentiade wird in Benneckenstein vom 6. bis 7. September gefeiert. Gäste können sich unter anderem auf Live-Musik, Feuerwerk und das beliebte Bootsrennen auf dem Gondelteich freuen.
04.09.2025, 18:00
Benneckenstein. - Die diesjährige Laurentiade in Benneckenstein steht kurz bevor: Gleich an zwei Tagen findet die Veranstaltung statt. Das Fest wird vom 6. bis 7. September im Wilhelm-Schmidt-Park und in der Kirche St. Laurentius gefeiert.