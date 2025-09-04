Die diesjährige Laurentiade wird in Benneckenstein vom 6. bis 7. September gefeiert. Gäste können sich unter anderem auf Live-Musik, Feuerwerk und das beliebte Bootsrennen auf dem Gondelteich freuen.

Fest im Harz: Laurentiade mit Bootsrennen und Konzert

Das Bootsrennen zählt sicherlich auch in diesem Jahr zu den Höhepunkten der Laurentiade in Benneckenstein.

Benneckenstein. - Die diesjährige Laurentiade in Benneckenstein steht kurz bevor: Gleich an zwei Tagen findet die Veranstaltung statt. Das Fest wird vom 6. bis 7. September im Wilhelm-Schmidt-Park und in der Kirche St. Laurentius gefeiert.