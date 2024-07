Nach dem Feuer, das am Sonntag, 14. Juli, im Lidl ausgebrochen ist, werden Mutmaßungen über eine Brandserie in Wernigerode laut. Wie reagiert die Harzer Polizei auf die Gerüchte?

Wernigerode. - Der beißende Gestank nach Verbrannten liegt noch immer in der Luft. Durch die mit Polizei-Flatterband abgesperrten, gläsernen Eingangstüren ist das rußgeschwärzte Innere des Supermarktes zu erkennen. Doch an Reinigungsarbeiten oder Ausräumen ist an Tag nach dem Brand in der Wernigeröder Lidl-Filiale noch nicht zu denken. Der Einkaufsmarkt, in dem am Sonntagnachmittag, 14. Juli, ein Feuer ausbrach, ist weiterhin von der Polizei beschlagnahmt.