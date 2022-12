Freizeit Kein Eislaufen: Warum Feuerstein-Arena in Schierke in Zwangspause geht

Schlittschuhläufer haben in den nächsten Tagen in Schierke eher schlechte Karten. Die Feuerstein-Arena geht in eine Zwangspause. Das Arena-Team macht den Eisläufern aber Hoffnung für das neue Jahr.