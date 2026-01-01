EIL:
Programmvorschau „Volkslichtspiele“ Von Filmen made im Harz bis Fußball-WM: Was Kino-Besucher 2026 in Wernigerode erwartet
Der Harz auf Großleinwand: Nachdem „Die Schule der magischen Tiere“ 2025 die Kinokasse klingeln ließ, läuft nun „Woodwalkers“ – gedreht in Ilsenburg – an. Und das ist nur der Anfang: 2026 bringt Blockbuster, Kultur und sogar Fußball ins Wernigeröder Kino.
Wernigerode. - Filmfans dürfen sich schon freuen: Das Kino-Jahr 2026 verspricht langersehnte Fortsetzungen, actionreiche Blockbuster und viel Humor, kündigt Andreas Adelsberger an. Der Betreiber der Wernigeröder Volkslichtspiele spricht mit Reporterin Sandra Reulecke über vielversprechende Neuerscheinungen, persönliche Favoriten und verrät die Publikumslieblinge des Jahres 2025.