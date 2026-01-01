Die Silvesternacht in Zerbst: Polizei, Feuerwehr und Notaufnahme ziehen am Neujahrsmorgen Bilanz.

Party und Feuerwerk statt Krawall und Verletzte: So feierten die Zerbster Silvester

Ein Silvesterfeuerwerk setzte das Zerbster Katharina-Denkmal im Schloßgarten in Szene, wo in der Stadthalle die wohl größte Silvesterparty in Zerbst stattfand.

Zerbst - Abgesehen von den vielen gezündeten Feuerwerken blieb die Silvesternacht in Zerbst im Gegensazu zu anderen Städten ruhig. Während in Dessau mehrere Personen mit unerlaubten Böllern erwischt wurden und es sogar zu einer Schlägerei sowie einer Bedrohung wohl mit einer Schreckschusswaffe kam, vermeldete Doreen Wendland, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, für den Bereich Anhalt-Bitterfeld keine besonderen Vorkommnisse.