Am 25. September startet der vierte Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ in den Kinos. Wieder mit dabei: das Wernigeröder Schloss als Wintersteinschule. Doch hinter den Kulissen rumort es: Gibt es eine Fortsetzung? Und bleibt Wernigerode dann Teil der Erfolgsgeschichte?

Filmkulisse Schloss Wernigerode: Droht nach Teil vier das Aus für „Die Schule der magischen Tiere“?

Dreimal schon diente das Wernigeröder Schloss als Kulisse für die Filmreihe „Die Schule der magischen Tiere“. Wird es sich noch einmal in die Wintersteinschule verwandeln?

Wernigerode. - Nicht nur Kinder fiebern diesem Termin entgegen: Am 25. September startet der vierte Teil der Familienfilmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ in den Kinos. Eine der „Hauptrollen“ spielt wieder das Wernigeröder Schloss als Wintersteinschule. Gleichzeitig stellen sie viele nun die bange Frage: Wird es einen fünften Teil geben und wird auch der in der Harzstadt gedreht?