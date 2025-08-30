Dreharbeiten im Harz Filmkulisse Schloss Wernigerode: Droht nach Teil vier das Aus für „Die Schule der magischen Tiere“?
Am 25. September startet der vierte Teil von „Die Schule der magischen Tiere“ in den Kinos. Wieder mit dabei: das Wernigeröder Schloss als Wintersteinschule. Doch hinter den Kulissen rumort es: Gibt es eine Fortsetzung? Und bleibt Wernigerode dann Teil der Erfolgsgeschichte?
30.08.2025, 06:30
Wernigerode. - Nicht nur Kinder fiebern diesem Termin entgegen: Am 25. September startet der vierte Teil der Familienfilmreihe „Die Schule der magischen Tiere“ in den Kinos. Eine der „Hauptrollen“ spielt wieder das Wernigeröder Schloss als Wintersteinschule. Gleichzeitig stellen sie viele nun die bange Frage: Wird es einen fünften Teil geben und wird auch der in der Harzstadt gedreht?