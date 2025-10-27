Die Ameos-Klinikgruppe beendet zum 1. Dezember die stationäre frauenärztliche Versorgung in Halberstadt. Wie das Harzklinikum reagiert und welche Auswirkungen das auf die Frauenklinik in Wernigerode hat.

Mit der Schließung der stationären Frauenklinik in Halberstadt zum 1. Dezember müssen Patientinnen auf das Harzklinikum in Wernigerode (Foto) oder die Frauenklinik in Aschersleben ausweichen.

Wernigerode/Halberstadt. - Die Würfel sind gefallen: Die Ameos-Klinikgruppe schließt zum 1. Dezember die stationäre Frauenklinik in Halberstadt, um die Behandlungsangebote am rund 40 Kilometer entfernten Krankenhausstandort Aschersleben (Salzlandkreis) zu konzentrieren. Welche Auswirkungen sieht das kommunale Harzklinikum mit seiner stationären Frauenklinik in Wernigerode? Und: Drohen schlimmstenfalls Versorgungsprobleme?