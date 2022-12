Friseurmeisterin aus Elbingerode geht nach 46 Jahren in Ruhestand

46 Jahre lang hat Friseurmeisterin Petra Kohlrusch in ihrem Salon in Elbingerode Tausende Kunden verschönert. Nun hört sie auf, doch ihre Nachfolge ist gesichert.

Elbingerode - Wie viele erwartungsvolle Kunden haben in den vergangenen 46 Jahren wohl vor ihr auf dem Friseurstuhl gesessen? Petra Kohlrusch hat sie nicht gezählt, doch es dürften Zehntausende gewesen sein, die sie und ihre Mitarbeiterinnen im „Salon Petra“ und im dazugehörigen Nagelstudio in Elbingerode verschönert haben. Nun geht die Friseurmeisterin in den wohlverdienten Ruhestand.