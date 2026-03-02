weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Reisemagazin wertet Google-Rezensionen aus: Überraschungssieg: Wernigerodes Bahnhof ist der beste in Deutschland – trotz massiver Kritik

Reisemagazin wertet Google-Rezensionen aus Überraschungssieg: Wernigerodes Bahnhof ist der beste in Deutschland – trotz massiver Kritik

Vor Ort hagelt es Kritik, online gibt es Bestnoten: Ein Reisemagazin kürt Wernigerodes Hauptbahnhof zum besten Deutschlands. Das sorgt selbst bei der Deutschen Bahn und der Stadtverwaltung für Erstaunen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 02.03.2026, 09:25
Der Wernigeröder Hauptbahnhof wurde zum schönsten in ganz Deutschland gekürt.
Der Wernigeröder Hauptbahnhof wurde zum schönsten in ganz Deutschland gekürt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Damit hätte wohl kaum ein Wernigeröder gerechnet: Der Hauptbahnhof der Harzstadt ist der beste in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Analyse eines Online-Reisemagazins. Aber wie passt das mit der massiven Kritik wegen Vandalismus und fehlender Sauberkeit zusammen?