Vor Ort hagelt es Kritik, online gibt es Bestnoten: Ein Reisemagazin kürt Wernigerodes Hauptbahnhof zum besten Deutschlands. Das sorgt selbst bei der Deutschen Bahn und der Stadtverwaltung für Erstaunen.

Überraschungssieg: Wernigerodes Bahnhof ist der beste in Deutschland – trotz massiver Kritik

Der Wernigeröder Hauptbahnhof wurde zum schönsten in ganz Deutschland gekürt.

Wernigerode. - Damit hätte wohl kaum ein Wernigeröder gerechnet: Der Hauptbahnhof der Harzstadt ist der beste in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Analyse eines Online-Reisemagazins. Aber wie passt das mit der massiven Kritik wegen Vandalismus und fehlender Sauberkeit zusammen?