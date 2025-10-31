Fahrschulkonflikt in Wernigerode Führerschein-Frust im Harz: 4.000 Euro, 42 Fahrstunden – und kein Ende in Sicht
Die Familie fühlt sich abgezockt, die Fahrschule weist jede Schuld von sich: Nach mehr als eineinhalb Jahren und einer mehrere Tausend Euro hohen Rechnung steht ein junger Harzer noch immer ohne Führerschein da. Wie konnte es soweit kommen?
Aktualisiert: 03.11.2025, 10:19
Wernigerode. - Eineinhalb Jahre Unterricht, 42 Fahrstunden, rund 4.000 Euro Kosten - und noch immer keinen Führerschein. Ein 19-jähriger Harzer und seine Eltern sind gefrustet. Statt selbst mit dem Auto zum Studium oder zu Verabredungen zu fahren, ist der junge Mann weiter auf Bus und „Eltern-Taxi“ angewiesen. Wer dafür verantwortlich ist, liegt für die Familie klar auf der Hand.