Kinderbetreuung im Harz Geburtenrückgang: Wernigerode baut Krippen- und Kita-Plätze ab - diese Einrichtungen sind betroffen
Die Krippe Auerhahn ist nur der Anfang: Seit Monaten kursieren Gerüchte über Kita-Schließungen in Wernigerode. Jetzt schafft die Stadtverwaltung Klarheit – und bestätigt einige der Sorgen von Familien und Erziehern. Welche Einrichtungen vor Veränderungen stehen.
Aktualisiert: 26.01.2026, 19:16
Wernigerode. - Für die Wernigeröder Kinderkrippe Auerhahn sind die letzten Monate angebrochen. Im Sommer 2026 wird die beliebte Einrichtung endgültig geschlossen. Grund dafür ist der deutliche Geburtenrückgang. „Welche Einrichtungen sind als Nächstes dran?“, fragen Eltern und Erzieher besorgt.