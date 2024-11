Preis-Check im Advent Geheimtipp: Hier gibt es den günstigsten Glühwein auf dem Wernigeröder Weihnachtsmarkt

Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt in Wernigerode fällt schnell auf, dass die Preise für Glühwein, Punsch und Co. stark variieren. Standbetreiber verraten, woran das liegt. An diesen Buden sind die Heißgetränke am günstigsten zu kriegen.